La reina Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido y 14 países de la Commonwealth, falleció el jueves a los 96 años tras siete décadas de reinado en los que capeó numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo.

Su hijo Carlos, de 73 años, se convirtió automáticamente en el nuevo monarca. “La reina murió en paz en Balmoral .

El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado El deterioro de la salud de Isabel II se aceleró en los últimos días.

Isabel Alexandra Mary, oficialmente Isabel II, por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios Reina, Jefe de la Mancomunidad, Defensora de la Fe, (nacida 21 de abril de 1926, Londres, Inglaterra), reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el título oficial de la soberana más longeva que había regido los destinos de esta nación de más 64 millones de habitantes, desde el 6 de febrero de 1952 y hasta este jueves 8 de septiembre, a sus 96 años, rompiendo todos los récords como la monarca más longeva de su país y del mundo.

Ya en el año 2015 había superado a la Reina Victoria con el reinado más largo de la historia británica. Su larga vida abarca casi un siglo de historia nacional y mundial, desde va desde antes de la Gran Depresión hasta la era del covid-19.

En estas siete décadas, Isabel II cumplió, sin cuestionar, el mandato impuesto desde su nacimiento de ‘vivir para servir’, como lo aseguran sus biógrafos. Fue testigo y partícipe de las decisiones políticas y económicas más importantes no solo de su país, sino de la geopolítica mundial, tras la Segunda Guerra Mundial.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022