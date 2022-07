Después de días de inundaciones mortales que arrasaron con partes del este de Kentucky, el número de muertos aumentó a al menos 25. Los socorristas trabajaron el sábado para dar cuenta de los residentes desaparecidos, dijo el gobernador del estado.

El gobernador Andy Beshear dijo que la cantidad de muertes “probablemente aumente” luego de lo que los funcionarios describieron las inundaciones en la región como un evento sin precedentes.

“Tenemos algunas noticias difíciles para compartir desde el este de Kentucky hoy, donde todavía estamos en la fase de búsqueda y rescate. Nuestro número de muertos ha aumentado a 25 perdidos, y es probable que ese número aumente”, dijo en un tuit.

