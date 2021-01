Ciudad de México, 11 de enero.– Usuarios en redes sociales reaccionaron ante la nueva portada de la revista Vogue donde se muestra a la Vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris.

La Vicepresidenta será la primera mujer de origen afroamericano y asiático que ocupará un cargo de esa magnitud y que aparecerá en la cubierta de la revista. No obstante, ya habían aparecido otras figuras femeninas relacionadas con la política.

La portada de Vogue muestra a Harris vistiendo una chamarra negra, un collar de perlas y sus característico calzado Converse frente a cortinas rosas y verdes.

3. To be clear, this Vogue cover of Vice President-elect Kamala Harris is real.

It's just that per a source familiar, this is not the cover that was mutually agreed upon. The agreed upon cover had VP-elect Harris in a powder blue suit.

So folks feel blindsided this evening. pic.twitter.com/PRhTBpXzxm

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 10, 2021