El Ever Given ya había mostrado antes lo vulnerables que son los portacontenedores gigantes a las fuertes ráfagas de viento, incluso en situaciones controladas como el cruce de un canal

El Ever Given, el gigantesco buque que encalló en el Canal de Suez, es uno de los portacontenedores más grande del mundo.

Fue construido en 2018 por la empresa taiwanesa Evergreen Marine Corp y navega bajo la bandera de Panamá. El barco, de 400 metros de largo y 59 metros de ancho, puede transportar hasta 20.000 contenedores para una capacidad de 224.000 toneladas.

El Ever Given tenía como destino Rotterdam, en los Países Bajos, y es el buque más grande que jamás haya ingresado en el canal de Suez, según el sitio especializado Marineinsight. Su tamaño descomunal dificulta las tareas de las autoridades egipcias, que trabajan a contrarreloj para despejarlo de ese paso fluvial, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Si los remolcadores no podrán sacar el barco de su posición actual, es posible que deban descargar la carga para aligerarla.

El incidente fue provocado por una tormenta de arena y fuertes rachas de viento, un fenómeno común en Egipto en esta época del año, que priva de visibilidad e hizo que el navío se desviara.

“Encalló principalmente debido a la falta de visibilidad por las condiciones meteorológicas en un momento en que los vientos llegaron a 40 nudos (74 km/h), lo que afectó al control del navío”, dijo la la Autoridad egipcia del Canal de Suez en un comunicado.

Tras el incidente, decenas de barcos están esperando para poder pasar por el Canal de Suez.

Según fuentes marítimas, 30 buques están inmovilizados en la entrada norte del Canal y otros tres en la entrada sur.

ACCIDENTE EN 2019

No es la primera vez que el Ever Given es noticia. En 2019, el buque protagonizó otro accidente, también causado por los fuertes vientos, que sólo de casualidad se saldó sin víctimas.

El episodio ocurrió en Hamburgo, en Alemania, el 9 de febrero de 2019, mientras el navío navegaba por el río Elba hacia Rotterdam.

En esa oportunidad el Ever Given se salió levemente de su ruta y se acercó demasiado a un muelle donde estaba estacionado el “Finkenwerder”, un pequeño ferry de 25 metros de eslora. Fue apenas un ligero roce, pero suficiente para infligir graves daños al ferry, que quedó completamente destruido.

Accidente de 2019 del buque bloqueado en el canal de Suez

La investigación halló que la colisión fue causada por los fuertes vientos en el momento de la partida de Ever Given hacia Rotterdam.

Afortunadamente, no había pasajeros a bordo del ferry en el momento del choque. De lo contrario, la colisión podría haber tenido consecuencias devastadoras. Por su parte, los tres tripulantes sufrieron un fuerte susto y el capitán fue trasladado a un hospital por precaución.

El muelle, que alberga dos restaurantes, también fue cerrado durante un tiempo.

La dinámica del accidente de 2019

El accidente fue una muestra que los barcos del tamaño del Ever Given son vulnerables a las fuertes ráfagas de viento, incluso en situaciones controladas como el cruce de un canal.

“Es como hielo cuando se conduce un coche”, dijo un experto consultado por el medio alemán MOPO tras el accidente de Hamburgo. “Solo puedes tener suerte allí”.