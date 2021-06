El Gobierno de Argentina fue tajante al rechazar las vacunas anticovid de Pfizer, confirmó Santiago Cornejo, el director de COVAX para América Latina. Con esta decisión se desató una polémica debido a que la nación sudamericana vive su segunda ola de contagios por el SARS-CoV-2.

Este hecho se dio a conocer en marco del evento virtual “Salud y cooperación, la iniciativa COVAX contra la Covid-19”, organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

La diputada Claudia Najul fue quien consultó a Cornejo sobre la relación entre Argentina y el organismo COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en respuesta recibió que el Gobierno de Alberto Fernández rechazo las dosis puestas a disposición de la iniciativa que busca garantizar el acceso global a las dosis contra la enfermedad respiratoria.

¿Cuál fue la explicación por el rechazo?

De acuerdo con Santiago Cornejo “los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, detalló.

En este caso, dijo, el caso de Argentina es opcional y al preguntarle por la fórmula de Pfizer, dijo que no la quería. Esto fue tomado por Najul como “un escándalo con todas las letras”, debido a que se pudieron salvar vidas y se eligió no hacerlo.

Ante esta situación, diputados del partido opositor Juntos por el Cambio solicitó al oficialismo del Congreso crear una comisión especial investigadora para estudiar el proceso de contratación fallido entre el Gobierno y Pfizer.

De acuerdo con el diario Clarín el mandatario Fernández explicó que no se adquirieron las vacunas de Pfizer porque el laboratorio lo ponía “en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”.