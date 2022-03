Ciudadanos de Ucrania que intentaban escapar de la ciudad de Irpin, a las afueras de Kiev, fueron sorprendidos este domingo a la mañana por los bombardeos de las fuerzas armadas rusas. Así, decenas de civiles se vieron obligados a esconderse.

A unos 25 kilómetros al noroeste de la capital de Ucrania, Irpin fue escenario de intensos combates en los últimos días. El ejército ruso se está acercando a Kiev, ciudad donde habitaban alrededor de 3,4 millones de personas previo a que la invasión provocara un éxodo masivo de civiles.

Footage circulating this morning shows what looks like a corridor for civilians to leave the city of Irpin near Kyiv coming under fire from Russian troops. pic.twitter.com/o8byQpDrle

— Kyle Glen (@KyleJGlen) March 6, 2022