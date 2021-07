Una de las peores cosas que se pueden hacer cuando llueve es refugiarse en un árbol, el riesgo de hacer esto puede ser mortal si un rayo logra caer.

Medios británicos relataron la historia de Rachel y Andrew, dos hermanos que estaba tomándose una selfie mientras se refugiaban en un árbol durante una fuerte lluvia y un rayo los golpeó.

Los hechos ocurrieron cerca del Palacio de Hampton Court, en el suroeste de Londres.

Lo más curioso del asunto es que la cámara del teléfono celular logró captar el momento en que el rayo los golpea.

Molesey Lock: #Lightning-strike selfie lands siblings in hospital – I’m glad they’re okay…selfie’s in a lightning storm a definite no-no. 24 hours earlier 11 killed in India taking selfie in lightning storms. https://t.co/wlvB9AUryF

— Dr Justin Sharpe 🌋🌪 🌊 (@edu4drr) July 13, 2021