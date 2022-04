Una tempestad invernal de una “rara” intensidad para el mes de abril cayó esta semana sobre el centro de Canadá, llevando al cierre de numerosas rutas y escuelas.

Sólo dos fenómenos meteorológicos de esa intensidad habían sido censados en Canadá después de esa fecha desde 1902. Los servicios meteorológicos habían advertido que esperaban que esta tempestad invernal fuera “histórica”.

“Tener un evento que da 30 centímetros de nieve o más después del 11 de abril es más bien raro”, dijo Natalie Hasell, meteoróloga en el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá.

Manitoba storm update:

Polar bears are very pleased with the snow 😅 pic.twitter.com/rJ9D3SKgPv

— John Rush 🐶🌱 (@JohnRush32) April 14, 2022