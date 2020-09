El debate entre Donald Trump y Joe Biden se convirtió en un intercambio caótico y lleno de insultos, marcado por las interrupciones del mandatario republicano al candidato demócrata. Pero, ¿hubo un ganador?

Los temas previstos para el encuentro incluían el historial de los candidatos, la pandemia de coronavirus, la economía, la Corte Suprema y la integridad del proceso electoral. Pero entre los gritos e interrupciones de Trump, hablando al mismo tiempo que Biden, el mensaje se perdió en su mayoría.

Incluso el moderador, Chris Wallace, de Fox News, tuvo que alzar la voz, en un intento por recuperar el control del debate.

Aun así, a decir de cadenas de noticias como CNN, CBS, ABC, NBC, MSNBC, y los diarios The New York Times y The Washington Post, el ganador fue Biden.

Una encuesta que hizo CNN a quienes vieron el debate indicó que seis de cada 10 consideraron que Biden hizo el mejor trabajo, y sólo 28% consideró lo mismo de Trump.

En un análisis en esta cadena noticiosa sobre lo ocurrido, Stephen Collinson se preguntó si acaso Trump no destruyó anoche “su propia presidencia y esperanzas de lograr un segundo mandato”, y señaló a Biden como el ganador “por default”.

La encuesta instantánea de CBS arrojó que 48% de quienes vieron el debate cree que Biden ganó, contra 41% que cree que Trump ganó. Otro 10% dijo que fue un empate.

El sitio Election Betting Odds, que basa sus predicciones en los mercados de apuestas, el ganador también fue Biden.

En contraste, de acuerdo con la encuesta de la cadena Telemundo, el ganador fue Trump, por 68.7% contra 31.3% para el demócrata. También en la encuesta de C-SPAN, con 65.4% para el republicano contra 22.1% para el demócrata.

En Fox News, el analista Doug Schoen señaló que Trump ganó, al menos “en estilo y sustancia”, en un debate en el que, dijo, “no hubo sorpresas”, o algo que pueda cambiar la actitud o la opinión de los votantes.

Insultos y gritos en el debate de EU

El candidato demócrata Joe Biden se enfrentó al presidente Donald Trump en el primer debate este martes y lo increpó diciéndole “¿Te vas a callar?”, en un intercambio caótico y lleno de insultos, marcado por las interrupciones del mandatario en el que abordaron la pandemia, la economía y la integridad del proceso electoral.

A 35 días de las elecciones, el choque televisivo en Cleveland translució la crispación y la profunda división que se vive en Estados Unidos y debido a la covid-19 ni siquiera hubo un apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario.

Durante 90 minutos de debate el mandatario interrumpió constantemente a Biden y lo corrigió varias veces. Incluso el moderador Chris Wallace le pidió que dejara hablar a su oponente ante lo cual Trump increpó al periodista: “Parece que estoy debatiendo contigo, no con él”.

Ya irritado ante las interrupciones Biden le espetó: “¿Te vas a callar, hombre?”, pero Trump siguió con su táctica orientada a desestabilizar a su oponente, que era tartamudo cuando niño y a veces se traba brevemente al hablar.

Este momento cristalizó un desempeño positivo de Biden, sobre el cual planeaban dudas ante sus conocidas equivocaciones y lapsus, que fueron aprovechadas por los republicanos para señalar que el exvicepresidente de 77 años tiene un deterioro mental.

Trump, de 74 años, acusó a Biden de ser “socialista”, pero el candidato demócrata desestimó sus ataques afirmando que “todo el mundo sabe” que Trump “es un mentiroso”.

El mandatario acusó a Biden, fiel representante del ala moderada del partido Demócrata, de títere de la “izquierda radical” y lo emplazó a pronunciarse sobre “la ley y el orden”, un mantra que repite desde que estallaron las manifestaciones -algunas violentas- contra el racismo a finales de mayo, tras la muerte de George Floyd, un estadounidense negro que falleció a manos de la policía blanco.

El moderador, Chris Wallace, un avezado periodista de la cadena conservadora Fox News, intentó en vano frenar las interrupciones de Trump, que llegó al debate a la ofensiva para ganar terreno en las encuestas, que dan la ventaja a su rival.