La tormenta tropical Eta se ha intensificado en la madrugada de este lunes a huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson antes de tocar tierra en Nicaragua. Los vientos sostenidos actuales de 215 kilómetros por hora causarán daños fatales en la costa atlántica, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés). Además, las intensas lluvias amenazan con causar inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos en Nicaragua y Honduras, pero también en partes de Guatemala, Belice, Costa Rica, Jamaica y sureste de México. En Haití y las Islas Caimán se concentra el mayor riesgo por las marejadas, corrientes y fuerte oleaje derivado del huracán. Los gobiernos de Nicaragua y Honduras han emitido alertas de emergencia para evacuar a las poblaciones más expuestas ante las inminentes inundaciones que están afectando a todo el litoral.

El Gobierno de Nicaragua ha decretado la alarma de peligro máximo, para cinco provincias. “Se decreta alerta roja para la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) y el Triángulo Minero”, ha informado el codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González, en el Canal 6 de televisión nicaragüense. Esas regiones incluyen los municipios de Bonanza, Rosita y Siuna. Las autoridades creen que probablemente el huracán y el NHC ha advertido de que puede seguir ganando fuerza antes de tocar tierra. Nicaragua ha evacuado a 1.650 habitantes de las zonas con más riesgo cerca del mar Caribe y bordes de ríos. Las autoridades confían en que Eta se degrade a tormenta tropical con vientos de 60 a 90 kilómetros por hora al llegar a las zonas montañosas del norte de Nicaragua.

Honduras también ha emitido la alerta roja para cinco departamentos: Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía y Olancho, regiones fronterizas con Nicaragua en el mar Caribe. La emergencia implica la evacuación de la población en las zonas de alto riesgo por el peligro de inundaciones a causa de las lluvias que afectan al país desde el domingo. En Tela, en la costa caribeña del país, los bomberos han iniciado operaciones de rescate ante el avance del agua que cubre por encima de la cintura.

Eta era una tormenta tropical hace 24 horas pero ha ganado fuerza en muy poco tiempo. Las autoridades estiman que su trayectoria será curva y volverá al océano Atlántico como depresión tropical. Se estima que aterrizará en la costa de Nicaragua este martes como categoría 4 y se mantendrá sobre el país hasta el miércoles pero remitiendo a categoría 2 a medida que avance sobre tierra. El Servicio Meteorológico Nacional de México prevé que el fenómeno derive a depresión tropical en su paso por Honduras y vuelva a salir al océano entre el 6 y el 7 de diciembre antes de alcanzar Belice.

Los ciclones tropicales de categoría 4 mueven vientos de 209 a 251 kilómetros por hora, destruyen casas móviles y otros edificios sin estructura fija y pueden causar graves daños en las estructuras más resistentes además de arrasar con marquesinas, como ocurrió con el huracán Harvey. NHC ha advertido de que, en el caso de Eta, el daño puede ser catastrófico por el viento. Las olas aumentarán en cinco metros y amenazan con arrasar el litoral en Nicaragua. La costa de Centroamérica y la península mexicana de Yucatán están en riesgo de sufrir los efectos del peligroso oleaje del huracán.

Las intensas lluvias se concentrarán en Nicaragua y Honduras, donde se podrán alcanzar los 890 milímetros de agua en zonas aisladas. Sin embargo, las autoridades advierten sobre las inundaciones y el desbordamiento de ríos, de alto peligro en las zonas más altas de Centroamérica. Jamaica, el sureste de México, El Salvador, el sur de Haití y las Islas Caimán son algunas de las regiones en riesgo.

Después del paso del huracán Zeta hace una semana, Eta es el número 12 en una temporada de huracanes inusualmente intensa. Hace un mes, el fenómeno Delta, que tocó tierra como categoría 2, dejó cristales rotos, árboles caídos y cortes de luz a causa de los transformadores que cayeron al suelo.

#Eta has rapidly intensified to a major hurricane with maximum sustained winds of 120 mph. Continued strengthening is expected before it makes landfall along the northeastern coast of #Nicaragua on Tuesday.https://t.co/a6nU87U3bG pic.twitter.com/yFRb0ObYHt

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020