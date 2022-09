Ian deja 20 migrantes desaparecidos al naufragar una embarcación en Florida

Tras azotar Cuba como un huracán de categoría tres, Ian impactó Florida la tarde de este miércoles, 28 de septiembre, alrededor de las 3:00 p.m. ET, como un ciclón de categoría cuatro.

Poco antes de que el ojo del huracán tocara tierra, la Guardia Costera del estado reportó la desaparición de 20 migrantes cubanos que se dirigían en una embarcación hacia Florida.

De acuerdo a diversos reportes locales, la embarcación de 27 migrantes zarpó de Cuba hacia el sur de Florida. Sin embargo, ésta se hundió poco antes de tocar tierra, cerca de los Cayos y en medio de las agresivas olas del huracán.

De las 27 personas que se encontraban a bordo de la lancha, cuatro lograron llegar a la costa, donde dieron el aviso a las autoridades correspondientes. Tras ello, la Guardia Costera emprendió una búsqueda con la que lograron encontrar a tres personas más a unas dos millas de Boca Chica.

Actualmente, 20 migrantes más continúan desaparecidos. Ya se ha activado una búsqueda aérea, pero, hasta ahora, continúan sin haber novedades.

Ian se debilita a huracán de categoría 3

Alrededor de las 3:00 p.m. ET de este miércoles, el ojo del huracán tocó tierra a lo largo de la costa suroeste de Florida, cerca de Cayo Costa, con vientos de alrededor de 240 km/h (150 mph).

Actualmente, más de un 1,3 millones de clientes se encuentran sin energía eléctrica, mientras que las autoridades reportan a múltiples personas atrapadas en sus hogares debido al alto nivel del agua.

De acuerdo a la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), tras tocar tierra, Ian se debilitó a huracán de categoría tres.

Virginia en estado de emergencia

Conforme el huracán Ian se adentra a Florida, cada vez son más los estados que emiten alertas de emergencia debido a las lluvias “mortales”. El más reciente en hacerlo ha sido Virginia:

“Queremos asegurarnos de que nuestras comunidades tengan los recursos necesarios para responder y recuperarse de cualquier efecto potencial de la tormenta”, expresó el Gobernador a través de un comunicado.

Además de Virginia, los otros estados que también se encuentran bajo alerta son Georgia y Carolina del Sur.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, se espera que la tormenta traiga fuertes lluvias y marejadas ciclónicas a algunos estados de la costa este hasta el fin de semana.

Toque de queda en Collier

El condado de Collier ha impuesto toque de queda a partir de las 10:00 p.m. ET de este miércoles, 28 de septiembre, hasta las 06:00 a.m. ET del jueves, 29 de septiembre.

“El toque de queda no se aplica a los socorristas, los empleados de los centros de atención médica, el personal crítico de las empresas que brindan servicios esenciales o aquellos que buscan asistencia médica”, se lee en el comunicado.

Advierten sobre la presencia de cocodrilos y serpientes

Un cocodrilo de nueve pies fue captado en Astor.

El jefe de bomberos del condado de Lake advierte: “Con el nivel del agua alto, tenemos algunas criaturas anfibias que salen de los pantanos… serpientes, caimanes que normalmente no saldrían”

🐊 This 9-foot gator was spotted in Astor. Lake County’s fire chief cautioned earlier Wednesday: “With the high water, we get some amphibious creatures to come out of the swamps… snakes, alligators we normally wouldn’t.” #Florida #HurricaneIan https://t.co/3G6l9ZbfWO pic.twitter.com/wgNLejQ9zo — WESH 2 News (@WESH) September 28, 2022

Alerta de tormentas

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, además de causar afectaciones en Florida, el huracán Ian traerá tormentas “mortales” para Georgia y Carolina del Sur.

9/28 5pm EDT: #Ian will cross the FL peninsula and likely bring life-threatening storm surge on Thursday & Friday along the coasts of northeast Florida, Georgia, & South Carolina, where a storm surge warning is in effect. Residents should follow any advice from local officials. pic.twitter.com/Q8eZ9PfVpg — NHC Storm Surge (@NHC_Surge) September 28, 2022

Reportan a personas atrapadas en sus hogares

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, se reportan múltiples personas atrapadas en sus hogares debido al alto nivel del agua.

“Aquí hay algunas noticias difíciles que deben saber. No nos estamos conteniendo: estamos en modo de clasificación de llamadas. Estamos recibiendo un número significativo de llamadas de personas atrapadas por el agua en sus casas

“Algunos informan emergencias médicas que amenazan la vida en aguas profundas. Llegaremos a ellos primero. Otros informan que el agua entra en su casa pero no pone en peligro la vida. Tendrán que esperar. Posiblemente hasta que el agua retroceda”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Más de un millón de clientes sin electricidad

A medida que el huracán se adentra al estado, cada vez son más los clientes que reportan recortes de electricidad. Hasta ahora, los reportes suman más de un millón de clientes, según PowerOutage.us.

Los condados más afectados son Lee y Cabo Coral, siendo este último el que cuenta con más del 70 % de los clientes sin servicios públicos. De igual manera, el condado de Collier tiene más de 151.000 clientes sin electricidad.

Primeros reportes de daños en Cabo Coral

Tras la llegada de Ian a Florida, comienzan a surgir los primeros reportes de daños. En Cabo Coral se informan daños estructurales significativos en toda la ciudad:

“Estamos recibiendo informes de daños estructurales significativos en toda nuestra ciudad, así como de lluvias significativas”, expresaron las autoridades.

Las llamadas de emergencia que se han reportado en las últimas horas son de personas que todavía están en sus hogares y que sufren algún tipo de problema con sus techos, ventanas o puertas.

Oficial: Ian toca tierra como huracán de categoría 4

Ya es oficial. El huracán Ian toca tierra a lo largo de la costa suroeste de Florida, cerca de Cayo Costa, alrededor de las 3:00 p.m. ET, con vientos de alrededor de 240 km/h (150 mph), según la más reciente actualización del NHC.

El ojo del huracán tocará tierra en cualquier momento

De acuerdo a la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes, el ojo del huracán tocará tierra en cualquier momento.

Actualmente, el centro está a 40 kilómetros al oeste-noroeste de Fort Myers, mientras que los vientos huracanados y las ráfagas se extienden al interior del centro de Florida.

Las zonas con alertas máximas son Captiva, Naples Grand Beach, Sanibel Island, Solana, Punta Gorda y Cabo Coral.

Marejadas ciclónicas en Pine Island

El cazador de huracanes. Reed Timmer, ha compartido imágenes de las impresionantes marejadas ciclónicas en Pine Island a medida que la pared del ojo del huracán pasa por la costa suroeste de la península.

Powerful storm surge southern tip Pine Island FL eye wall Hurricane Ian @accuweather @ChrisFLTornado pic.twitter.com/Osn1u5kpa4 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) September 28, 2022

Toque de queda en Naples

La pared del ojo del huracán llega a Florida.

La ciudad de Naples ha emitido un toque de queda de emergencia con efectividad inmediatamente hasta nuevo aviso.

“La ciudad de Naples ha emitido un toque de queda de emergencia en toda la ciudad para proteger y salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes, visitantes y socorristas de la ciudad de Naples. El toque de queda es efectivo inmediatamente hasta nuevo aviso“, expresaron las autoridades.

The City of Naples has issued an emergency citywide curfew to protect and safeguard the health, safety, and welfare of City of Naples residents, visitors, and first responders. The curfew is effective immediately until further notice. pic.twitter.com/C1OIiFkCoN — Naples Police Dept. (@NaplesPolice) September 28, 2022

Ian, cerca de la costa suroeste

Actualmente, Ian se encuentra muy cerca de la costa suroeste de la península de Florida.

“Los vientos máximos sostenidos permanecen cerca de 155 mph con una presión central mínima de 937 mb encontrada por un cazador de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea”, expresó el Centro Nacional de Huracanes.

2pm EDT 28 Sep — Hurricane #Ian is very near the coast of southwestern Florida Peninsula. Maximum sustained winds remain near 155 mph with a minimum central pressure of 937 mb found by an Air Force Reserve Hurricane Hunter (@53rdWRS). Latest: https://t.co/tnOTyg5UEw pic.twitter.com/5rhfzUltE5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022

¿Qué hacer si no lograste evacuar a tiempo?

El huracán ha llegado a Florida y evacuar ya no es una opción. Las autoridades instan a las personas que no lograron evacuar a permanecer en sus hogares y seguir las siguientes indicaciones:

– Asegurar las puertas externas y cerrar las internas

– Dirigirse hacia una habitación pequeña y sin ventanas o un pasillo en la planta más baja que no esté en riesgo de inundación

– Armar un kit de emergencia

– No salir hasta que los funcionarios locales indiquen que es seguro.

Fort Myers en alerta “máxima”

A medida que el huracán pasa por la costa oeste, las alertas en Fort Myers se encuentran “en el punto máximo”:

“Estamos en el punto máximo. Este es el momento de quedarse adentro. Uno de los mensajes que estamos publicando es que se quede y se registre, hable con su familia, hable con sus parientes, hágales saber dónde está

“Además de eso, les pedimos a las personas que se mantengan alejadas de las ventanas, que se mantengan alejadas de las aberturas y que vayan a un lugar central de su hogar”, expresaron las autoridades.

Riegos de tornado

De acuerdo al NHC, otro aspecto relacionado con el huracán Ian es el riesgo de tornado para la península de Florida.

“Actualmente, hay un mayor riesgo de tornados que se concentran a lo largo de la línea costera, cerca de Daytona y West Palm Beach.”, expresó el Centro en redes sociales.

Another aspect related to #Ian is the tornado risk for the Florida peninsula in outer rainbands away from the immediate center. @NWSSPC currently has an enhanced risk for tornadoes focusing along the E FL coastline near Daytona & West Palm Beach. More: https://t.co/O0OFBubZVj pic.twitter.com/YW0rdzzM9c — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022

Más de 200,000 personas sin electricidad

A medida que el ojo del huracán se aproxima a Florida, cada vez son más los hogares que reportan apagones eléctricos en sus hogares.

De acuerdo a PowerOutage.us, actualmente, alrededor de 200.000 clientes se encuentran sin electricidad, siendo el condado de Collier el más afectado con más de 43,000 clientes sin electricidad.

El condado de Lee le sigue con más de 40.000 cortes de energía de los clientes.

Ya no es posible evacuar de manera segura

Evacuar ya no es una opción.

El Gobernador DeSantis señala que ya no es posible evacuar de manera segura e insta a los floridenses a “refugiarse y prepararse” para la inminente llegada del huracán Ian.

“Esperamos que toque tierra en el suroeste de Florida más tarde hoy como un gran huracán. Se moverá lentamente a través de la península de Florida Central antes de salir de la costa del noreste de Florida“, expresó DeSantis.

Actualmente, las zonas de mayor riesgo van desde el condado de Collier hasta el condado de Sarasota. Se espera que Ian toque tierra en el condado de Charlotte.

“Si se encuentran en alguno de esos condados, ya no es posible evacuar de manera segura. Es hora de refugiarse y prepararse para esta tormenta. Esta es una tormenta poderosa que debe tratarse como tratarían un tornado que se aproxima su casa“, expresó el gobernador.

Ian amenaza con daños “catastróficas” e “históricas”

El Centro Nacional de Huracanes (HNC, por sus siglas en inglés) ha lanzado una importante advertencia a los residentes de Florida: Ian amenaza con dejar daños catastróficos e históricos.

“Se esperaba que Ian causara marejadas ciclónicas catastróficas, vientos e inundaciones en la península de Florida más tarde hoy, pero es posible un aumento histórico y potencialmente mortal”, expresó el HNC, Se insta a los residentes a “refugiarse contra el aumento extremo y mudarse a los pisos superiores para escapar del aumento del agua”.

“Se esperan inundaciones repentinas, urbanas y fluviales catastróficas generalizadas y potencialmente mortales”, añadió.