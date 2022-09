Las autoridades del condado de Volusia, al noreste de Orlando, han confirmado la muerte de una persona tras el paso del huracán Ian por Florida. Un hombre de 72 años falleció ahogado durante la madrugada de este jueves tras salir de su casa para drenar su piscina, según el último reporte de las autoridades. Es la primera muerte confirmada en EE UU tras el paso del huracán por el Estado de Florida. El presidente de EE UU, Joe Biden, advirtió este jueves de que el huracán Ian puede haber sido el mortífero en la historia de Florida y afirmó que viajará al lugar “cuando las condiciones lo permitan”. “Los números (…) aún no están claros, pero recibimos informaciones que dan cuenta de una sustancial pérdida de vidas” por el huracán, que ha devastado partes de este Estado del sureste de Estados Unidos. Florida había evacuado a unos 2,5 millones de habitantes de su costa occidental tras los dos muertos y el apagón total que dejó tras su paso por Cuba. El huracán se debilita a tormenta tropical, pero aún se espera que produzca fuertes vientos y lluvias y marejadas ciclónicas en distintos puntos de Florida, Georgia y Carolina del Norte y del Sur.

El huracán San Felipe II ha sido el ciclón registrado que más muertes ha causado en el Estado de Floridahasta el momento: 2.500. El ciclón, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, golpeó entre el 6 y el 20 de septiembre de 1928 a las Islas de Barlovento, Puerto Rico, Las Bahamas y Florida. El San Felipe II dejó un total de 4.078 muertes y causó daños por valor de más de 100 millones de dólares.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha compartido este jueves un tuit en el que asegura que en “momentos como este” Estados Unidos se une. Biden ha publicado el mensaje momentos después de que el que el Estado de Florida haya sido arrasado por el paso del huracán Ian, que ha dejado varios muertos, destrozos y a más de dos millones de usuarios sin red eléctrica. “Vamos a unirnos como un solo equipo, como una sola América”, ha señalado Biden a través de la red social.

My message to the people of Florida and to the country: At times like this, America comes together. We’re going to pull together as one team, as one America.

