El huracán Laura alcanzó ya la categoría 4 y es “extremadamente peligroso”, alertó hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Situada a unos 320 kilómetros al sur-sureste de Port Arthur, en Texas, Laura presentaba vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora este miércoles por la tarde, notificó el NHC en su más reciente reporte.

Mientras la tormenta gana fuerza, su ojo sigue acercándose hacia Texas y Louisiana, donde las autoridades han decretado alerta máxima y se ha ordenado la evacuación de más de 600 mil personas.

fuente: Excelsior

1 PM CDT: #Laura is now an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds of 140 MPH. Little time remains to protect life and property before water levels begin to rise and winds increase in the warning areas https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6f9tvionaR

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020