El terremoto registrado hoy en el Egeo, de una magnitud de 6.8 grados, que ha derribado al menos una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna, ha causado un pequeño tsunami que ha inundado la ciudad costera turca de Seferihisar.

Aunque no parece haberse observado una ola destructiva, el nivel de agua subió de forma repentina un metro e inundó una importante parte de esta ciudad turística de 44 mil habitantes, según muestran videos de vecinos emitidos en la cadena NTV.

Las aguas arrastraron sillas, mesas, sombrillas y otros enseres por las calles al tiempo que numerosas embarcaciones del puerto de yates de la ciudad se soltaron de sus amarres.

Small tsunami hits Samos, second one expected pic.twitter.com/NV5kFjnrFr

Seferihisar dista 17 kilómetros del epicentro del temblor, ubicado en el mar Egeo, a unos 10 kilómetros de las costas de la isla griega de Samos.

Mientras tanto, en Esmirna, ciudad situada 60 kilómetros más al norte, se ha derrumbado al menos una docena de edificios, algunos de ellos bloques de pisos, y se teme que puede haber víctimas mortales.

BREAKING – Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos, Greece. pic.twitter.com/op9Zgw9h7R

