La explosión en una fábrica de productos químicos anoche cerca de Bangkok ha obligado a las autoridades a imponer un radio de seguridad de 5 kilómetros, en una zona residencial y cerca del principal aeropuerto, ante el riesgo de otra deflagración.

Esta medida de emergencia fue adoptada “debido a la preocupación de que el fuego pueda extenderse al tanque químico”, indicó a Efe un portavoz del gobierno provincial de Samut Prakarn, colindante con Bangkok y donde se encuentra la fábrica.

La explosión inicial, en una factoría que produce espuma de poliestireno, ha dejado de momento alrededor de 20 heridos que están siendo tratados en hospitales de la región, apuntó a Efe el servicio de bomberos, e importantes destrozos en los alrededores.

A chemical factory exploded last night in Samut Prakarn province, leading to an order to evacuate people in 5 km radius. #Thailand #whatishappeninginthailand https://t.co/5WGnFZpgJF

— Pravit Rojanaphruk (@PravitR) July 5, 2021