Un enorme estruendo se escuchó este miércoles en París y provocó la alarma entre la población, hasta que la policía comunicó que fue causado por un caza que rompió la barrera del sonido para ir a socorrer a un avión en problemas.

El estruendo, que sacudió los cristales de las ventanas en toda la capital francesa y sus suburbios, provocó temor entre los parisinos, que viven bajo la amenaza constante de atentados.

Comparable a una explosión, se oyó claramente durante el torneo de tenis de Roland Garros, donde el suizo Stan Wawrinka y su oponente alemán Dominik Koepfer dejaron de jugar durante unos segundos para escrutar el cielo.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ

— . (@wiIffff) September 30, 2020