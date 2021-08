Los incendios que sitian a Grecia son más graves de lo que se pensaba. El Observatorio de la Tierra de la NASA publicó una imagen satelital en la que se muestra el desastre que el fuego causó en la isla griega de Eubea. En la fotografía, tomada el 10 de agosto por el sensor Operational Land Imager del satélite Landsat-8, el territorio quemado aparece en café, mientras que el color verde representa las zonas no afectadas por los incendios.

Fires in #Greece have consumed five times as much land as they do in an average year. 🔥 https://t.co/s9QtUR6yMg pic.twitter.com/7StVyh3O52

— NASA Earth (@NASAEarth) August 12, 2021