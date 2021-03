El reciente crecimiento de detenciones de indocumentados y de niños no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos agranda la incertidumbre del futuro de la política migratoria. Aunque las autoridades aseguran que no se trata de una crisis, la situación se encuentra “abrumadora”, ésta rebasa al mismo gobierno y se ha generado una preocupación en la comunidad internacional y local.

Desde que Joe Biden se encontraba en campaña ofreció una ventana de esperanza a todos los inmigrantes al proponer tomar medidas urgentes para frenar la política migratoria que, en ese entonces presidente Donald Trump, había implementado y la cual había sido duramente criticada por los medios de comunicación internacional, activistas y grupos de defensa. Sin embargo, no se contaba que los retos que enfrentaría el actual presidente para hacer el cambio tomarían más tiempo de lo previsto.

A unos meses de que Joe Biden tomara protesta como presidente de los Estados Unidos, ya se tomaron medidas al respecto a la política migratoria. Una de ellas ha sido frenar la construcción del muro fronterizo con nuestro país. Además, ya se encuentra en discusión en el congreso la propuesta de reformar el sistema de inmigración, dentro la cual incluye el apoyo a los beneficiados en el programa DACA y así como dar ciudadanía a 11 millones de indocumentados que ya se encuentran en el país. Sin embargo, uno de los principales retos que enfrentará el presidente es la negativa por la mayoría del congreso sin importar el partido político al que pertenezcan.

Entonces, hasta ahorita, se tiene que el presidente ha tenido una mayor movilización en los cambios hacia los inmigrantes que ya se encuentran dentro del país, sin embargo, algo que no se ha podido controlar ha sido el reciente incremento del flujo migratorio, especialmente de niños no acompañados. Es bueno recordar que, la llegada de menores no acompañados en la frontera se agudizó desde 2014 presentado importante crecimiento en los próximos años a pesar de las medidas restrictivas y la polémica de la detención y retención de estos durante el mandato de Donald Trump.

En días recientes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), anunció que había un total de 100,441 migrantes detenidos en el mes de febrero, lo cual representó un incremento en un 28% con relación a enero y, de ese total, 29,792 eran menores no acompañados. Se considera que más de 300 niños han sido detenidos diariamente, lo cual ha generado preocupación por las condiciones en que son retenidos y el nulo acceso a servicios básicos en lo que se espera su proceso de ubicación con tutores. Cabe mencionar que, este método de detención ha sido utilizado desde la era Trump y sigue siendo utilizado por la actual administración.

El actual incremento de migrantes se puede explicar por las siguientes situaciones:

En primer lugar, estamos atravesando una crisis económica en todo el mundo desde hace casi un año por la actual pandemia de COVID-19, esto ha provocado la pérdida de millones de empleos. Y, en segundo lugar, como ya se explicó anteriormente, desde que Joe Biden se encontraba en campaña, aseguraba apoyar a los grupos de migrantes para un acceso más fácil y seguro a su país.

Desde el otro lado del panorama, esto se interpreta como una invitación. Dado que una de las motivaciones más frecuentes para migrar es la búsqueda de un trabajo mejor pagado y que el presidente declaraba un apoyo menos restrictivo que su antecesor, esto se puede entender como los principales factores que han estimulado los flujos migratorios rumbo al “sueño americano”.

El riesgo de la crisis migratoria es alto, pues se espera que en los próximos meses se sigan incrementando la llegada de indocumentados y niños no acompañados, lo cual pone a prueba la capacidad gubernamental para sobrellevar la próxima crisis que se avecina, pero ¿Será el momento en que Joe Biden pueda demostrar que si puede cambiar la política migratoria? ¿Podrá revertir el discurso dentro del congreso?