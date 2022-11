Al menos 137 personas murieron en India después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbó sobre un río en el estado de Gujarat, informó este lunes la Policía.

Según apuntó el comandante de la Policía local, P. Dekavadiya este 31 de octubre, el balance de muertos se elevó a 137, incluyendo a alrededor de 50 niños, el menor de ellos de dos años.

Este domingo, cerca de 500 personas celebraban la Chhath, festividad de cuatro días en honor al dios Sol (Surya), cuando los cables que sujetaban la antigua estructura cedieron, cayendo al vacío, de acuerdo con las autoridades.

Asimismo, la Policía anunció la detención de nueve personas, todas vinculadas a una empresa que se encargaba del mantenimiento del puente, y quienes están siendo investigados por homicidio culposo, informó el oficial superior de Policía del distrito de Rajkot, Ashok Kumar Yadav.

Según la prensa, el contratista es el grupo Oreva, con sede en Morbi, en la provincia india de Gujarat. La compañía no estaba disponible en lo inmediato para comentar el caso.

“Vi el puente colapsar ante mis ojos”, declaró un testigo que trabajó toda la noche para intentar rescatar gente.

“Fue traumático cuando una mujer me mostró una foto de su hija y me preguntó si yo la había rescatado. No pude decirle que su hija había muerto”, agregó el testigo, quien no dio su nombre.

Otro hombre identificado como Supran dijo a medios locales que el puente estaba “lleno de gente”. “Los cables se cortaron y el puente cayó en un segundo. La gente cayó al río, unos encima de otros“, agregó.

Videos difundidos que aún no han podido ser verificados mostraban a personas colgando de los restos de la estructura, en la oscuridad, y otros tratando de nadar hacia la orilla para ponerse a salvo.

PM @narendramodi spoke to Gujarat CM @Bhupendrapbjp and other officials regarding the mishap in Morbi. He has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops. He has asked that the situation be closely and continuously monitored, and extend all possible help to those affected.

— PMO India (@PMOIndia) October 30, 2022