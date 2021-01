El 20 de enero Joe Biden se convertirá en el presidente legítimo de Estados Unidos y los ojos de todo el mundo están sobre el país. Ante las manifestaciones violentas que se registraron hace unas semanas, el Gobierno decidió desplegar una gran cantidad de elementos de la Guardia Nacional para vigilar cualquier amenaza; sin embargo, la tensión incrementa conforme pasan las horas.

A primeras horas de este lunes, se registró un incendio que fue catalogado como una amenaza externa por lo que no permitían la entrada, ni salida del complejo del Capitolio. De acuerdo con NCB News, un medio estadounidense, el cierre del Capitolio fue por un incendio de los refugios de personas en situación de calle cercano al edificio.

Además desplegaron alrededor de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional que podrían prestar servicio en caso de que se vuelvan a generar disturbios como los de hace unos días, dijo Daniel Hokanson, jefe de la Oficina de esa entidad.

Visiting our troops on duty at and around the U.S. Capitol in the evenings has been my favorite part of the day recently. We are so fortunate to have men and women of this caliber filling the ranks of the National Guard. pic.twitter.com/szX9KJb4gp

— General Daniel Hokanson (@ChiefNGB) January 16, 2021