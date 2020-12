La campaña de vacunación contra el Covid-19 comenzará en la Unión Europea (UE) los días 27, 28 y 29 de diciembre, anunció el jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en Twitter.

“Es la hora de Europa. Los días 27, 28 y 29 de diciembre comenzará la vacunación en la UE”, escribió la responsable. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) tiene previsto reunirse el 21 para evaluar la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Acto seguido, la Comisión dará su visto bueno para iniciar la campaña.

En tanto, el portavoz de Von der Leyen, Eric Mamer, dijo a la prensa que el lanzamiento de la campaña estaba condicionado a que la Agencia Europea de Medicamentos autorizara el uso de la vacuna Pfizer/BioNTech cuando se reúna, el lunes.

Gran Bretaña y Estados Unidos ya están inmunizando personas con esa vacuna bajo autorizaciones nacionales de emergencia.

La UE pretende llevar a cabo un programa de vacunación coordinado en sus 27 estados miembros para garantizar un acceso justo a las dosis.

La Comisión Europea ha alcanzado contratos con siete proveedores de posibles vacunas, para garantizar que todos los ciudadanos adultos de la UE finalmente puedan ser inmunizados.

Los estados miembros decidirán quién tiene prioridad para las inyecciones, pero los ancianos y los trabajadores de la salud que tratan a pacientes con Covid-19 estarán al frente.

La vacuna desarrollada por el gigante estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech ha demostrado tener una eficacia del 95% en ensayos mundiales en los que se inyectan dos dosis con tres semanas de diferencia.

En Europa, esa vacuna se produce en una instalación de Pfizer en Bélgica y se envía en camiones y aviones. Debe ser almacenada -70 grados Celsius para mantenerla viable, pero se puede transportar por períodos cortos a 2-8 grados Celsius.