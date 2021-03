Al menos diez cohetes fueron impactados contra una base en la que hay desplegados soldados estadounidenses y españoles en Irak, lo que ha provocado que las tensiones aumenten y permanezca la pregunta de si la Tercera Guerra Mundial contra Irak e Irán ha comenzado.

Informes han declarado que los militares españoles desplazados en Irak resultaron ilesos tras el ataque, sin embargo, un contratista civil de Estados Unidos murió a causa de un infarto mientras buscaba refugio, según ha informado el Pentágono.

“Diez cohetes fueron lanzados contra una base militar iraquí, la base aérea Al Asad, que alberga a tropas de la coalición”, indicó el portavoz de la coalición que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria, el coronel Wayne Marotto.

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m. (Iraqi time). Iraqi SF are leading the response & investigation. Further information will be released as it becomes available.

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021