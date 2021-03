Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, habló nuevamente del muro que durante todo su mandato promovió entre la frontera de México y EU. Además, el exmandatario dijo que la frontera con el país del sur es un desastre, esto casi al mismo tiempo en que la fiscal de Florida, Ashley Moody, anunciaba una demanda judicial contra los responsables de inmigración.

El republicano recalcó que cuando era presidente la frontera con México, estaba “en buena forma, más fuerte y más segura que nunca antes” y aclaró que en su mandato eliminaron el fraude del asilo y pusieron en cintura a los “contrabandistas, narcotraficantes y traficantes de personas”.

Statement about the border by President Donald Trump

1/5 pic.twitter.com/w81mj2rfY8

— Tammy Bruce (@HeyTammyBruce) March 5, 2021