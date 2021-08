La policía del Capitolio de Estados Unidos informó la mañana de este jueves 19 de agosto que se encuentran investigando “una amenaza de bomba” cerca de la Biblioteca del Congreso.

Los medios estadounidenses apuntan a la posible presencia un artefacto explosivo en una camioneta, razón por la que fue cerrada la circulación y el paso en el lugar.

La Biblioteca del Congreso se encuentra frente al Capitolio, en el complejo que alberga la sede del legislativo estadounidense, por lo que se ha advertido a los habitantes mantenerse alejados de la zona.

Los legisladores se encuentran fuera de Washington como parte de las vacaciones de verano, y no tienen previsto regresar a la ciudad hasta la próxima semana.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.

Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021