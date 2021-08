La alerta roja continúa en Europa, ahora porque el Sistema de Información Agrometeorológica de Sicilia detectó la que podría ser la temperatura más alta de este país en la historia registrada del viejo continente. El miércoles, a las 13:14:15 el calor llegó hasta los 48.8 grados centígrados, por la estación de Siracusa C. da Monasteri, al sureste de la isla italiana.

“La temperatura más alta registrada por toda la red SIAS desde su instalación en el 2002”, indicaron en un comunicado. Dicha lectura registrada en Sicilia todavía tiene que ser validada por el servicio italiano de meteorología, y si el resultado se confirma, superaría el récord oficial de 48 °C registrado en Atenas en 1977, según medios locales.

#Incendiboschivi, per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati in #Sicilia e #Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 #canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (PA) #11agosto pic.twitter.com/dbbHEWoGdL

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 11, 2021