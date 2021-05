Joe Biden tiene la “esperanza” de poder establecer un diálogo con Vladimir Putin para resolver algunos temas de seguridad que se han complicado durante las últimas semanas.

La agencia Reuters afirmó que, durante una rueda de prensa, el líder estadounidense declaró que buscará la manera de organizar este encuentro para el próximo mes de junio, cuando él viajará a Europa.

Además, la agencia aclaró que será entre el 11 y 13 de junio cuando el mandatario acudirá a una cumbre con el Grupo de los Siete, en Inglaterra. Y un día después volará a Bruselas para una reunión con líderes de la OTAN.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, a mediados de abril ambos mandatarios tuvieron una llamada con el principal objetivo de hablar sobre distintos asuntos “regionales y mundiales”.

Entre los temas resaltó la “intención de Estados Unidos y Rusia de entablar un diálogo de estabilidad estratégica” sobre las cuestiones de los desplazamientos militares que el gobierno de Putin ha tenido en la frontera con Ucrania.

De igual forma, el líder estadounidense habló sobre tener una preocupación por estas acciones y “pidió a Rusia que redujera las tensiones”, y fue ahí donde propuso tener una cumbre en un tercer país que sea neutral.

Sin embargo, desde entonces no se ha definido nada, pero la tensión continuó aumentando a tiempo que EU posicionaba algunos buques en el Mar Negro, y Rusia hacía lo propio con sus flotillas militares.

In the #BlackSea! Upon entering, #USSMonterey 🇺🇸 conducted multi-domain #maritime operations with @thecvn69 Carrier Air Wing 3, @NATO, @HQUSAFEAFAF and #Allied aircraft & @USNavy P-8A to further surface and air maritime integration. @US_EUCOM @USNavy pic.twitter.com/EsYqIDZgu6

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) March 19, 2021