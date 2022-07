El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hoy ha pedido a su gobierno que considere si tiene competencias para declarar una emergencia de salud pública relacionada con el aborto a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade, el cual desató el debate sobre el derecho para las mujeres ante la gestación.

Los comentarios los hizo después de que firmó el viernes un decreto para facilitar el acceso a los servicios de interrupción del embarazo.

Biden, un demócrata, ha estado bajo la presión de su propio partido para que actúe tras la histórica decisión del mes pasado que anuló el falló de Roe contra Wade, protegió durante 50 años los derechos reproductivos de las mujeres.

En sus declaraciones que realizó ante la prensa tras dar un paseo en bicicleta en Delaware, llamó a quienes rechazan la decisión judicial estadunidense a que “sigan protestando. Sigan defendiendo su punto. Es de vital importancia”.

“No tengo la autoridad para decir que vamos a restablecer Roe v. Wade como la ley del país”, sostuvo Biden, según revela CBS News, aunque recalcó que el Congreso tendría que codificar ese derecho y que, para tener una mejor esclarecimiento y sea sostenible, los votantes tendrían que elegir más legisladores que apoyen el acceso al aborto en Estados Unidos.

La posibilidad de que su administración considere al aborto como una emergencia sanitaria, podría ser una etapa ante la medida judicial estadunidense, pero los funcionarios en Washington D.C. no lo ven tan relevante.

Jen Klein, directora del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca, aseguró el viernes que “no parecía una gran opción”.

“Cuando observamos la emergencia de salud pública, aprendimos un par de cosas: una es que no libera muchos recursos (…) Es lo que hay en el fondo de emergencia de salud pública, y hay muy poco dinero: decenas de miles de dólares. Así que no parecía una gran opción. Y tampoco libera una cantidad significativa de autoridad legal. Y así que es por eso que no hemos tomado esa acción todavía”, recalcó ante los periodistas, según la cadena estadunidense.