Gran indignación ha causado entre la comunidad afroamericana que radica en Estados Unidos, la acción de un grupo de jóvenes de una escuela ubicada en el condado de Parker en Texas, luego de que organizara una “venta de esclavos” a través de la red social Snapchat, mediante la cual buscaba “rematar” a sus compañeros de raza negra.

Dicha “venta de esclavos”, se realizó hace un par de semana y la polémica comenzó desde el nombre que se le dio al evento, el cual fue “Subasta Nigger”, siendo que la palabra “nigger” o “nigga” suelen ser usadas en los Estados Unidos como un fuerte insulto racista en contra de los afroamericanos.

En este controvertido acto, los jóvenes de raza negra, fueron ofertados entre uno y mil dólares, asimismo en las capturas de pantalla que fueron difundidas y viralizadas en las diferentes plataformas de redes sociales, se puede ver cómo uno de los estudiantes, de noveno grado, ofreció solo un dólar por su compañero Chris y argumentó que habría ofrecido más si “su cabello no fuera tan malo”.

White students from @AledoISD hosted a slave auction on Snapchat where they sold black classmates for between $1-$100.

The racism pouring into our politics, our public safety, our national security is being incubated in our schools. pic.twitter.com/jkdKXZfHz2

— S. Lee Merritt, Esq. (@MeritLaw) April 13, 2021