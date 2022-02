México dejó claro este lunes que, en el conflicto internacional que parece cada vez más se avecina entre Rusia y Ucrania, se ceñirá al principio de no intervención, mismo que ha alegado en otras circunstancias el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Asimismo, la representación mexicana dijo confiar en que Rusia no planear invadir territorio ucraniano y se pronunció por resolver a través de vías pacíficas cualquier clase de diferencias entre ambos países.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este 31 de enero a pedido de Estados Unidos que, junto a sus aliados de la OTAN, intenta disuadir a Rusia de invadir Ucrania al tiempo que prepara sanciones contra Moscú. Rusia no pudo lograr que se cancelara el encuentro durante una votación de procedimiento -10 votos a favor en un total de 15- y la sesión comenzó de inmediato.

Por el contrario, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificó la reunión afirmando que el despliegue de más de 100 mil soldados rusos en la frontera con Ucrania “amenaza la seguridad internacional”.

“Imagínense lo incómodo que estarían si tuvieran 100 mil soldados desplegados en su frontera… esto no se trata de payasadas, no se trata de retórica, no se trata de Estados Unidos y Rusia”, dijo.

En ese consejo México tuvo participación en voz de Juan Ramón de la Fuente, el representante mexicano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya postura se basó en evitar cualquier tipo de acción que pueda considerarse hostil en la situación.

“No está en nuestro interés contribuir a polarizar aún más la narrativa. Así que me limitaré a señalar lo que para México constituyen principios básicos para abordar el asunto en cumplimiento con la Carta de las Naciones Unidas”, inició diciendo el funcionario, “para el caso me referiré a tres de ellos: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; el principio de no intervención; y la solución pacífica de las controversias”.

Así, comenzó explicando que, en referencia al primer punto que mencionó, “la sola escala de tensiones en Europa Oriental representa una amenaza potencial para la paz y seguridad internacionales y por tanto es competencia de este Consejo de conformidad del artículo 39 de la carta”, subrayando que es importante “tratar de evitar cualquier tipo de acción que pueda considerarse hostil por cualquiera de las partes y por pequeña que parezca”.

Resaltó asimismo como alentador lo dicho por el representante ruso en la mesa, “ha sido muy claro al reiterar aquí que no hay ninguna invasión prevista en Ucrania”, subrayando que es una declaración unilateral de no agresión.

“Y México sostiene, junto con lo que ha dicho el secretario General y otros aquí en esta sala que no existe una solución militar en este asunto. Por el contrario, deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías de distensión”, agregando que para dichos fines existen diversos canales, “las conversaciones en Ginebra, el grupo trilateral de contacto y el formato de Normandía”.

Respecto a la no intervención, dijo el funcionario mexicano, se respeta la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania en apego irrestricto al derecho internacional, a la Carta de la ONU y a la resolución 26/25 de la Asamblea General.

Recordó además que correspondía en todo caso al Consejo de Seguridad determinar si se ha presentado un acto de agresión, reiterando que los Estados tienen el deber de resolver sus diferencias a través de medios pacíficos.

“México defiende la diplomacia por encima de la fuerza y las vías diplomáticas para el caso que nos ocupa siguen abiertas, no se han agotado”, indicando que no se debe poner en duda la responsabilidad de ese Consejo para sus labores preventivas.

Desde fines del año pasado, Rusia es acusada de haber desplegado hasta 100.000 soldados en la frontera ucraniana para preparar un ataque. Moscú niega tener planes de invadir a su vecino, pero quiere garantías escritas para su seguridad.

Comenzando por el compromiso de no incorporar a Ucrania a la OTAN y el fin del fortalecimiento de la presencia militar de la Alianza en los países del este. Esas demandas han sido rechazadas por Estados Unidos y el Kremlin aún está estudiando su respuesta ante esta negativa.

En este contexto, Estados Unidos y el Reino Unido esgrimieron la amenaza de nuevas sanciones contra Rusia. Autoridades británicas dijeron que buscarían apuntar contra una variedad de intereses económicos rusos “que interesan directamente al Kremlin”, es decir al círculo intimo del presidente Vladimir Putin.