Momento de tensión se vivieron en la cancha del estadio Parken en Copenhague, luego del desvanecimiento del jugador Christian Eriksen, que necesitó reanimación cardiopulmonar por la asistencia médica durante el partido que enfrentó a Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa.

Sobre el mismo césped, el capitán Simon Kjaer y el arquero Kasper Schmeichel trataron de tranquilizar a la pareja de Eriksen.

Sabrina Kvist se encontraba en las tribunas cuando sucedió el incidente. Se dirigió al terreno de juego y fue calmada por los jugadores y también por el técnico Kasper Hjulmand.

La multitud en el estadio Parken de Copenhague cantó el himno nacional y coreó el nombre de Christian Eriksen mientras esperaba noticias sobre el jugador.

Después, la UEFA indicó que el jugador ya había sido estabilizado.

