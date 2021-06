Varios aficionados escoceses participaron en las labores de limpieza en Leicester Square en Londres, previo al duelo que sostuvieron Inglaterra y Escocia en la Eurocopa 2020.

El área se cubrió de basura luego de que una multitud se reunió el centro de la ciudad.

En ese mismo escenario, la policía reportó la detención de 26 personas por distintos delitos tras el empate 0-0 entre ambas selecciones.

Inglaterra se ubica en la segunda posición del Grupo D con cuatro unidades, mismos puntos que tiene la República Checa, que comanda el sector. Escocia tiene un punto y tiene esperanzas de clasificarse a Octavos.

En la jornada decisiva, Inglaterra se medirá a la República Checa, mientras que Escocia lo hará ante Croacia. Ambos partidos se jugarán el próximo martes 22 de junio a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

“I’ve come to clean, not to do interviews.” One Scotsman just wanted to get on with cleaning up. He didn’t mind me filming him but didn’t want to do an interview…. Fair enough lad! #EUROS2020 #EnglandvsScotland #ScotlandvsEngland #eng #sco pic.twitter.com/KlEtZi92HW

— Frankie McCamley (@Frankie_Mack) June 19, 2021