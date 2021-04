A finales de marzo, el Internet se volvió testigo de un suceso indignante e inaceptable. Como se reveló en un video, la madrugada entre el 30 y 31 de marzo, dos niñas migrantes fueron lanzadas desde lo alto del muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos y el cual mide cerca de 4 metros de alto. Desde entonces, la población se ha mantenido al tanto de la situación de las pequeñas. Recientemente, se reveló que ellas ya no están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, no han sido liberadas por completo.

Las infantes son dos hermanas originarias de Ecuador, quienes tienen apenas 3 y 5 años de edad. Su identidad no ha sido revelada por tratarse de menores de edad.

Al parecer, ellas llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, sino que fueron traficantes quienes las transportaron hasta los límites del país para luego lanzarlas por el muro desde el lado del territorio mexicano. Lo único que las pequeñas llevaban consigo era una nota con los datos de sus familiares. Posteriormente, las niñas fueron rescatadas por agentes fronterizos en la localidad de Santa Teresa, Nuevo México.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021