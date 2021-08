Los incendios forestales llegaron a superficies récord este sábado en bosques en Grecia, por undécimo día consecutivo, al tiempo que el fuego en la vecina Turquía parecía calmarse y darle una esperanza al país, esto gracias a la llegada de algunas lluvias en el territorio.

Debido al fuego, miles de turistas y residentes han sido evacuados en los últimos días, muchos por vía marítima, a causa de las llamas avivadas por las altísimas temperaturas.

Una espesa nube de humo y cenizas se posó sobre Atenas el sábado mientras los incendios forestales que ya han cobrado la vida de dos personas fueron ganando terreno por undécimo día en varias partes de Grecia, impulsados en algunos lugares por los vientos.

En cambio, en Turquía la situación parecía mejorar bajo el efecto de las lluvias en la costa turca.

Al menos mil 450 bomberos griegos, ayudados por refuerzos de otros países, continuaban una batalla contra cinco grandes incendios al norte de Atenas, en la isla de Eubea, a 200 km al este de la capital, y tres fuegos en la península del Peloponeso, en el oeste, informaron los bomberos.

Se prevé que las llamas continuarán por los fuertes vientos y temperaturas de hasta 38 grados, pronosticados en algunas regiones el sábado. Las autoridades griegas contabilizaron 154 incendios, 64 de los cuales seguían activos el viernes por la noche.

“Cuando termine este verano de pesadilla, repararemos todos los daños lo antes posible”, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis este sábado por la mañana en el departamento de bomberos de Atenas, prometiendo que “se dará prioridad a la reforestación de las zonas quemadas”.

La policía detuvo el viernes a dos personas inculpadas por presunto incendio voluntario, según la agencia de noticias griega ANA.

En la isla de Eubea, más de mil 300 personas fueron evacuadas en barco durante la noche del pueblo costero de Limni, rodeado por las llamas. Más de 20 personas fueron evacuadas el sábado por la mañana de la playa de Rovies, también en esta isla del este del país, según medios de comunicación griegos.

Las autoridades locales pidieron más apoyo aéreo para luchar eficazmente contra el voraz incendio en Eubea. En la península del Peloponeso, cientos de hectáreas ardieron al este del yacimiento arqueológico de Olimpia y en las regiones de Mani y Mesenia.

“El fuego quemó más de quince aldeas” en el este de Mani, según la alcaldesa Eleni Drakoulakou, denunciando la falta de medios aéreos. “Estábamos perdidos, mientras que un helicóptero lo habría reparado en dos horas”, dijo a ERT TV.

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021