Varios manifestantes incendiaron uno de los edificios de la policía de Portland, Oregón, como protesta por el asesinato del afroamericano Daunte Wright, a quien una policía mató por equivocación al confundir su arma de fuego con un taser inmovilizador.

De acuerdo con medios locales, alrededor de 100 personas marcharon por las calles de la ciudad hasta llegar a las oficinas de la Asociación de la Policía de Portland (PPA, por sus siglas en inglés). Cabe señalar que los manifestantes lanzaron fuegos artificiales y usaron automóviles para bloquear calles, mientras que los miembros de antidisturbios intentaban controlar la situación.

Los manifestantes prendieron fuego en la parte posterior del edificio y las autoridades lo calificaron como “conducta criminal”. A través de redes sociales se muestran videos del incendio provocado y cómo una puerta quedó carbonizada.

Aquí varios VIDEOS:

Al sitio acudieron algunos Bomberos, mientras que la policía arrestó a una persona de 19 años relacionada con los disturbios. También revelaron que tras varios minutos dispersaron a la turba sin emplear la fuerza.

Un nuevo caso de racismo y abuso policíaco se vivió en Estados Unidos, el desafortunado evento dejó una persona de tan solo 20 años muerto; se trata de Daunte Wright, a quien la noche del domingo detuvieron y dispararon por una equivocación. Según el informe de la policía, el ahora occiso tenía antecedentes penales.

De acuerdo con ABC News, un medio estadounidense, el elemento policíaco que disparó contra Daunte confundió un táser inmovilizador por un arma de fuego; así el joven de 20 años perdió la vida.

El ataque ocurrió en Minneapolis, misma ciudad en la que hace casi un año otro policía terminó con la vida de George Floyd. Once meses después de que el asesinato de Floyd levantara todo un movimiento, el Black Lives Matters, EU vive otro penoso caso.

A riot has been declared by @PortlandPolice and the PPA building is on fire. @fox12oregon pic.twitter.com/6cDz864kTC

— Bridget Chavez (@BridgetChavezTV) April 14, 2021