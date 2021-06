PHNOM PENH.- Magawa, una rata africana gigante, va a retirarse después de haber trabajado durante cinco años detectando minas en Camboya, una pericia que ha contribuido a salvar numerosas vidas y que hasta le valió una condecoración.

En los últimos cinco años, Magawa ayudó a limpiar unos 225 mil m2 de tierra, aproximadamente 42 campos de futbol, según Apopo.

Magawa fue amaestrada y entrenada durante un año en Tanzania, su país de origen.

En total, el roedor detectó 71 minas y 38 municiones que no habían explotado.

En septiembre, Magawa recibió una medalla de oro de la asociación británica de protección de los animales (PDSA), que premia anualmente a un animal por su valentía.

Es la primera rata en recibir esta recompensa.

With mixed feelings, we announce that PDSA Gold-medalist Magawa will be retiring this month. Although still in good health, he has reached a retirement age and is clearly starting to slow down. It is time.

Thanks so much for supporting him!

