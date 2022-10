Manifestantes contra los combustibles fósiles arrojaron sopa sobre la famosa pintura “Girasoles” de Vincent van Gogh de 1888 en la Galería Nacional de Londres este viernes.



Dos mujeres jóvenes del grupo de campaña Just Stop Oil arrojaron el contenido de dos latas de sopa de tomate Heinz sobre la pintura, que, según el grupo, tiene un valor estimado de US$ 84,2 millones.

En un comunicado publicado en Twitter, la Galería Nacional confirmó el incidente en la Sala 43, donde se exhibía ‘Girasoles’, y actualizó su estado.

“Hay algunos daños menores en el marco, pero la pintura está ilesa”, dijo la galería. En un tuit posterior, la galería explicó que la pintura tenía un vidrio y por lo tanto estaba protegida.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que estaban respondiendo al incidente y que las manifestantes habían sido arrestadas bajo sospecha de “daño criminal y entrada ilegal con agravantes”.

El incidente del viernes es el último de una serie de protestas contra obras de arte famosas en un intento por llamar la atención sobre el papel de los combustibles fósiles en el cambio climático. En julio, los miembros de Just Stop Oil se pegaron a una copia de “La última cena” de Leonardo da Vinci en la Royal Academy of Art de Londres.

El mismo mes, los activistas del grupo se pegaron a una obra maestra que se encuentra en la Galería Nacional, mientras que los miembros de una organización activista climática italiana se pegaron a “Primavera” de Botticelli en Florencia.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022