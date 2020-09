Kiev.— Más de 100 mil personas marcharon ayer por la capital bielorrusa, exigiendo de nueva cuenta la renuncia del presidente Aleksandr Lukashenko, a pesar de la represión y la detención de unas 400 personas.

La protesta en la capital Minsk atrajo a unas 150 mil personas, calculó el grupo activista Viasna. Los manifestantes portaban carteles denunciando a Rusia, indicio del descontento en el país por la reunión que sostendrá hoy Lukashenko con el gobernante ruso Vladimir Putin.

El encuentro sería el primero cara a cara desde que estallaron las protestas tras las elecciones del 9 de agosto, que según el gobierno Lukashenko ganó con 80% de los votos y le permiten seguir gobernando por un sexto período. La oposición denuncia que los comicios fueron un fraude.

Putin ha advertido que Rusia podría despachar policías a Bielorrusia si los desórdenes se vuelven violentos, suscitando temores de que desea usar las protestas como pretexto para anexarse el país como hizo en Crimea — territorio de Ucrania— en 2014. Rusia y Bielorrusia han firmado acuerdos mediante los cuales sostienen estrechas relaciones políticas, económicas y militares, aunque Luka-shenko ha expresado temores de que Putin desea invadir.

Algunos observadores opinan que Lukashenko está yendo a su reunión con Putin con una posición débil, y que Putin podría aprovecharse de eso para tratar de sacarlo del poder.

“Lukashenko no ha podido demostrarle a Putin que tiene la situación bajo control o que haya podido apagar las llamas de protestas, y ello podría llevar al Kremlin a tratar de hallar a otro candidato”, estimó en analista político Valery Karbalevich la agencia The Associated Press.

Las protestas no cesan. Ayer se formó un río humano de varios kilómetros en el centro de la capital, quinto domingo consecutivo de protestas masivas.

La policía anunció que había arrestado a 400 personas en Minsk durante este desfile denominado “Marcha de los héroes” ,en referencia a las víctimas de la represión. El Ministerio del Interior justificó un disparo de advertencia al aire por parte de un policía, según él, para rechazar a un grupo de manifestantes que se oponían a la detención de otros manifestantes.

La oenegé de derechos humanos Viasna también informó de la detención de más de 200 personas en otras ciudades del país. El fin de semana pasado fueron detenidas unas 600 en Minsk y otra ciudades.

“He venido a marchar por la libertad y cuento con venir a hacerlo siempre, en tanto no la consigamos por medios pacíficos”, dijo a la AFP un manifestante, Oleg Zimin, de 60 años.

“Estamos dispuestos a marchar hasta que cambie el poder, y siempre que podamos hacerlo físicamente. No nos hemos perdido un solo domingo”, dijeron otros dos, los hermanos Matvei y Zajar Kravshenko, ambos veinteañeros. El sábado, la policía antidisturbios disolvió con dureza una concentración de mujeres en la capital y detuvo a decenas de ellas.

Svetlana Tijanóvskaya, candidata a la elección presidencial que reivindicó la victoria ante Lukashenko y está exiliada en Lituania, saludó en un video a un “pueblo realmente heroico” que prosigue su “combate por la libertad”.