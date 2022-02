El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, arremetió este miércoles contra el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmando que el Reino Unido puede derrotar a Rusia en un conflicto militar.

En una reunión con varios soldados y la ministra del Interior, Priti Patel, en Westminster, Wallace dijo que el Ejército británico “va a ser un ejército ocupado” y agregó: “Desafortunadamente, tenemos a un adversario ocupado en Putin, que se ha vuelto completamente loco”. Comparó la situación con la de la Guerra de Crimea de 1853-1856.

Defence Secretary Ben Wallace has told military personnel that Vladimir Putin has gone "full tonto" over Ukraine, adding that the British army 'kicked the backside of Tsar Nicholas I in 1853 in Crimea' and 'can always do it again'.

