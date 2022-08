La empresa estadounidense de biotecnología Moderna lanzó una demanda contra Pfizer y BioNTech, acusándolas de infringir patentes sobre tecnologías esenciales para su vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19.

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.

Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR

— Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022