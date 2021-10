Colin Powell, el primer secretario de Estado negro de Estados Unidos y cuyo liderazgo en varias administraciones republicanas ayudó a dar forma a la política exterior estadounidense en los últimos años del siglo XX y los primeros años del XXI, murió a causa de las complicaciones del covid-19, dijo su familia en Facebook. Tenía 84 años.

El general Colin Powell tenía mieloma múltiple, según una fuente familiarizada con el asunto. El mieloma múltiple es un cáncer de las células plasmáticas que inhibe la respuesta inmunitaria del cuerpo.

Incluso si están completamente vacunados contra covid-19, los inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de contraer el coronavirus.

Powell fue un soldado profesional distinguido y pionero cuya carrera lo llevó del deber de combate en Vietnam a convertirse en el primer asesor de Seguridad Nacional negro durante el final de la presidencia de Ronald Reagan y el primer y más joven presidente negro del Estado Mayor Conjunto bajo el presidente George H.W. Bush.

Su popularidad nacional se disparó a raíz de la victoria de la coalición liderada por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo, y durante un tiempo, a mediados de los años 90, fue considerado uno de los principales contendientes para convertirse en el primer presidente negro de Estados Unidos.

Pero su reputación quedaría manchada para siempre cuando, como primer secretario de Estado de George W. Bush, presentó información deficiente ante las Naciones Unidas para abogar por la guerra de Iraq, que más tarde llamaría una “mancha” en su historial.

Aunque nunca presentó una candidatura a la Casa Blanca, cuando Powell juró como secretario de Estado de Bush en 2001, se convirtió en el funcionario público negro de mayor rango hasta la fecha en el país, ocupando el cuarto lugar en la línea de sucesión presidencial.

Más adelante en su vida pública, se desilusionaría con el giro hacia la derecha del Partido Republicano y usaría su capital político para ayudar a elegir a los demócratas a la Casa Blanca, sobre todo a Barack Obama, el primer presidente negro a quien Powell apoyó en las últimas semanas de la campaña de 2008.

El anuncio fue visto como un impulso significativo para la candidatura de Obama debido al atractivo popular generalizado y la estatura de Powell como uno de los estadounidenses negros más prominentes y exitosos en la vida pública.

A Powell le sobreviven su esposa, Alma Vivian (Johnson) Powell, con quien se casó en 1962, así como sus tres hijos.

Soldado profesional

Colin Luther Powell nació el 5 de abril de 1937 en Harlem, Nueva York, de inmigrantes jamaicanos. Después de crecer en el sur del Bronx, Powell asistió a la escuela en el City College de Nueva York, donde participó en el ROTC, lideró el equipo de ejercicios de precisión y alcanzó el rango superior ofrecido por el cuerpo, coronel cadete.

“Me gustó la estructura y la disciplina de los militares”, dijo Powell, según un perfil de CNN sobre él a principios de la década de 2000. “Me sentí algo distintivo vistiendo un uniforme. No me había distinguido en mucho más”.

Ingresó en el ejército de Estados Unidos después de graduarse en 1958, y luego estuvo dos veces en Vietnam del Sur durante la década de 1960, donde fue herido dos veces, una de ellas durante un accidente de helicóptero en el que rescató a dos soldados. Permaneció en el ejército después de regresar a casa, asistir al National War College y ascender en el liderazgo. Fue ascendido a general de brigada en 1979, designado como asesor de Seguridad Nacional de Reagan en 1987 y fue designado por Bush padre en 1989 para encabezar el Estado Mayor Conjunto.

El mandato de Powell en la administración de Bush padre estuvo marcado por su participación en algunas de las acciones militares estadounidenses más notables de finales del siglo XX, incluida la operación de Panamá en 1989, la Guerra del Golfo de 1991 y la intervención humanitaria de Estados Unidos en Somalia, aunque se retiró del Días del ejército antes de la desastrosa Batalla de Mogadiscio.

Aunque Powell se mostró inicialmente reacio a enviar tropas estadounidenses cuando Iraq invadió Kuwait en 1990, se convirtió en uno de los portavoces más confiables de la administración cuando finalmente llegó el asalto al ejército de Saddam Hussein.

Después del asalto, Powell se convirtió en una especie de héroe nacional, disfrutando de un índice de favorabilidad del 71% en los primeros años después de la guerra. Sus esfuerzos durante la guerra también le valieron dos importantes premios: una Medalla de Oro del Congreso en marzo de 1991 “en reconocimiento a su desempeño ejemplar en la planificación y coordinación” de la respuesta estadounidense a la invasión de Iraq y una Medalla Presidencial de la Libertad.

Cuando Bush mayor entregó el premio a Powell en una ceremonia en la Casa Blanca en 1991, dijo que la “profunda compasión del general por cada uno de los miles de hombres y mujeres bajo su mando siempre será recordada”.

Durante el tiempo de Powell en el ejército, que duró hasta 1993, también recibió una serie de otros premios notables, incluida la Estrella de Bronce y dos Corazones Púrpura. Recibió su cuarta estrella en 1989, convirtiéndose en el segundo hombre negro en ascender a ese rango.

Además de los premios militares, Powell también recibió la Medalla de Ciudadanos del Presidente, la Medalla por Servicio Distinguido del Secretario de Estado y la Medalla por Servicio Distinguido del Secretario de Energía, así como una segunda Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada con distinción, del presidente Bill Clinton.

Diplomático líder en tiempos turbulentos

Powell, de perfil nacional prominente, fue presentado como un candidato presidencial potencial en las elecciones de 1996. Pero en una decisión muy esperada, se negó a participar en la carrera, citando una falta de “pasión” por la política electoral.

“Una vida así requiere un llamado que aún no he escuchado”, dijo a los periodistas en 1995. “Y si yo pretendiera lo contrario, no sería honesto conmigo mismo, no sería honesto con el pueblo estadounidense”.