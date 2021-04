Una joven mujer, de 23 años, fue detenida el pasado fin de semana por policías de Nueva York luego de que envenenara y asesinara a sus dos hijos recién nacidos, Dallis y Dakota Bentley, bajo el argumento de que no la dejaban dormir.

Autoridades revelaron que la acusada, identificada como Danezja Kilpatrick, colocó Pine Sol (desinfectante líquido) en la leche de los pequeños de tan sólo seis semanas de edad, para luego sumergir a ambos en agua hirviendo.

Según información compartida por el New York Post, los fiscales dijeron que cuando Danezja vio que uno de los bebés sobrevivió a estos ataques, lo apuñaló en el cuello.

También revelaron que la joven tomó el cuerpo de Dakota, lo envolvió en una manta rosa y una bolsa negra, y después lo metió debajo del fregadero de la cocina. Mientras que Dallis fue encontrado acostado boca abajo en la cuna, con el cuchillo todavía enterrado en su cuello.

Los oficiales localizaron los cuerpos de los pequeños al menos cuatro días después de su muerte.

La cadena Univisión detalló que tras su detención, Danezja declaró que “los bebés no me dejaban dormir (…) Me rendí y dejó de importarme. No me importaban los bebés, por eso los envenené”.

La mujer ha sido acusada de dos cargos de homicidio en primer y segundo grado, por posesión criminal de un arma y por poner en peligro el bienestar de un menor.

Fuente: Informador