En Brasil, una mujer lleva a amarrado a su marido para que lo vacunen contra el covid, el video se volvió viral en redes.

A su cita para la vacunación contra el Covid se ha visto llegar a la gente de mil y un maneras en todo el mundo, pero lo que ocurrió en Brasil no tiene desperdicio.

Se trata de una mujer que, no viendo otra alternativa, amarró a su marido para llevarlo a que lo inoculen. Su acción captada en video ya se viralizó y está dando la vuelta al planeta.

Todo sucedió en la provincia de Alagoas.

Una mujer llevó atado a su esposo para que recibiera su primera vacuna contra el coronavirus, y fueron captados en un puesto sanitario.

«Un hombre atado para tomar la vacuna» escribió quien compartió el video en TikTok.

En las imágenes se observa al hombre sentado, mientras que su esposa está de pie sujetando la cuerda, probablemente esperando a que le toque su turno.

Vídeo: Uma cena bastante inusitada viralizou nas redes sociais no último domingo (30). Uma mulher, aparentemente sem paciência com as atitudes negacionistas do marido, decidiu levar o homem amarrado para tomar a vacina contra Covid, em Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió pic.twitter.com/xz5SkY1Y32

— Novo Portal (@siganovoportal) February 1, 2022