Las autoridades italianas ordenaron a la red social que se bloquee el uso de datos hasta el 15 de febrero de los perfiles de aquellos usuarios de los que no se tenga información sobre su edad.

El organismo de control de protección de datos de Italia ordenó este viernes a la red social TikTok intensificar las restricciones de edad en su aplicación, después de que una niña de 10 años murió, aparentemente, por participar en el “black out challenge”, uno de los retos virales que circulan en la plataforma.

Familiares de la menor la encontraron en el baño de la casa y la trasladaron de urgencia al hospital Di Cristina, donde los médicos la declararon con muerte cerebral luego de múltiples intentos por reanimarla. De acuerdo con La Repubblica la menor murió por asfixia luego de apretarse un cinturón alrededor del cuello para cumplir el reto.

“Todos salimos corriendo a la calle, oíamos gritos terribles. La madre gritaba que su pequeña había muerto“, contó uno de los vecinos de la familia al diario italiano.

El viernes por la noche, el organismo dispuso que se bloquee el uso de datos “por el momento” hasta el 15 de febrero de los perfiles de aquellos usuarios de los que no se tenga información sobre su edad. Según se lee en sus condiciones de uso, la edad mínima para acceder a la plataforma es de 13 años.

La red social emitió un comunicado en el que asegura que se trata de “un evento trágico”.

“La seguridad de la comunidad de TikTok es nuestra máxima prioridad, estamos a disposición de las autoridades competentes para cooperar en sus investigaciones”, han asegurado.

Por su parte, el alcalde de Palermo, ciudad donde residía la menor, se ha mostrado “en shock” y aseguró que es necesario un debate sobre el uso que los jóvenes hacen de los teléfonos y las redes sociales.

“Creo que una reflexión sobre estos temas por parte de todos ya no puede posponerse, más aún en un momento en el que la pandemia nos ha empujado cada vez más hacia la comunicación digital, haciéndola apreciar su indiscutible potencial y positividad”, publicó Leoluca Orlando en un mensaje en Facebook.

La conversación en TikTok

Luego de que dio a conocer la muerte de la niña de 10 años, usuarios de TikTok comenzaron a posicionarse con videos en la red social. Algunos lamentando la muerte de la menor, otros defendiendo que el “black out challenge” no existe, al menos no de la manera en la que lo plantean los medios italianos.

Al revisar en TikTok, se observó que en efecto existe un hashtag con “black out challenge”, que actualmente acumula 26.9 millones de visualizaciones. Sin embargo al buscar entre los videos, no se observan similares a lo que describen que le sucedió a la menor.

Entre los videos popular dentro del hashtag destacan aquellos en los que usuarios, algunos de ellos verificados como @scualazoo, señalan que los medios están desinformando y que no debería atribuirse la muerte de la niña a la plataforma.