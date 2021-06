Si tienes mascotas sabes que el amor que se llega a sentir por ellos es indescriptible, haríamos de todo con tal que siempre estuvieran bien y esto lo sabe Bryson Kliemann, un pequeño niño que decidió vender su colección de cartas pokemón para ayudar a su lomito.

De acuerdo con información de Good Morning America, la mascota de la familia enfermó gravemente de parvovirus, una enfermedad que produce serios daños al intestino y produce diarrea.

Lamentablemente, los costos por tratar la enfermedad eran muy elevados y difíciles de pagar para los miembros de la familia, 655 dólares, casi 13 mil pesos mexicanos, por esta razón Bryson decidió ponerse manos a la obra y comenzó un negocio de cartas pokemón.

La madre conmovida por este hecho compartió una fotografía en sus redes, sin imaginarse que se viralizaría y en tan sólo dos días consiguieron reunir 400 dólares, 8 mil pesos.

Increíblemente, la historia llegó a oídos de la compañía The Pokemon y como regalo por su noble acción la empresa le envió un paquete de cartas coleccionables con ediciones inéditas.

Pese a los esfuerzos, la familia aún no lograba conseguir todo el dinero para pagar el tratamiento, por lo que decidieron abrir una cuenta en Go Found Me y rápidamente lograron conseguir los 5 mil dólares restantes para pagar el tratamiento de Bruce.