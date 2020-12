La tensión entre Donald Trump y el fiscal general del país, William Barr, creció entre rumores de que podría despedirlo, pues ha reconocido que no ha visto pruebas de un fraude electoral.

Trump expresó abiertamente su frustración con Barr en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, dos días después de que el titular de Justicia rompiera con su versión infundada de que hubo un fraude en las elecciones en las que ganó el presidente electo, Joe Biden.

Barr y el Departamento de Justicia “deberían estar investigando todo este fraude (…) y no han mirado demasiado, lo cual es una decepción, para ser honesto”, dijo Trump.

Cuestionado sobre si sigue teniendo confianza en Barr, el presidente saliente se limitó a contestar: “Pregúnteme eso de nuevo dentro de unas semanas”.

Varios asesores de Trump le están aconsejando que no despida al fiscal general, pero el Presidente no ha descartado hacerlo, según el diario The Washington Post y la cadena NBC News.

Por otra parte, el Departamento de Justicia de EU presentó ayer una nueva demanda contra el gigante tecnológico Facebook por supuesta discriminación contra los trabajadores estadounidenses y por reservar empleos para inmigrantes con visado temporal.

En la demanda, la agencia señaló que Facebook no consideró a “trabajadores estadounidenses cualificados y disponibles”.