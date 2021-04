Este martes China lanzó una amenaza contra Estados Unidos y es que pidió se abstengan de jugar con fuego y es que resulta que Joe Biden, presidente de EU, emitió nuevas normas para que los delegados estadounidenses puedan reunirse con más libertad con los funcionarios de Taiwán, lo que al parecer enojó a los chinos.

De acuerdo con Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, China expresa su rotundo rechazo a cualquier forma de contacto oficial entre Estados Unidos y autoridades de Taiwán. Además mandó un mensaje a la administración de Joe Biden y les recomendó manejar el asunto con cautela y de forma apropiada.

