Donald Trump, el aún presidente de los Estados Unidos, intentó responder a la suspensión permanente de su cuenta personal de Twitter haciendo uso de la cuenta gubernamental @POTUS, pero al poco tiempo las publicaciones fueron eliminadas del sitio.

El mandatario criticó la que había sido su red social favorita por restringir la libertad de expresión e insistió en que no sería “silenciado”.

“Twitter ha ido más y más lejos en la prohibición de la libertad de expresión, y esta noche, los empleados de Twitter se han coordinado con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme a mí y a usted, los 75 millones de grandes patriotas que votaron por mí”, escribió Trump en el primero de una serie de tuits.

“¡No seremos silenciados! Twitter no se basa en la libertad de expresión”, continuó en otro tuit, arremetiendo contra la plataforma y culpando nuevamente a la “izquierda radical”.

Trump también aseguró que su Administración ha “estado negociando con varios otros sitios y pronto tendrá un gran anuncio”, agregando que su equipo está explorando la posibilidad de construir su propia plataforma en un futuro cercano.

Los tuits de la cuenta gubernamental fueron eliminados del servicio casi de inmediato, aunque no está claro en qué criterios se basó la decisión de la plataforma. En todo caso, los mensajes de mandatario fueron documentados por internautas.

Poco antes, Twitter tomó la decisión de suspender permanentemente la cuenta de Trump. La compañía alegó que la decisión se debe “al riesgo de una mayor incitación a la violencia” tras los violentos incidentes en el Capitolio.

En este sentido, el presidente reiteró su llamado a derogar una sección de la ley de comunicaciones de 1996 que protege a las empresas de tecnología de ser responsables de lo que los usuarios publican en sus plataformas.

Trump returns, on the @POTUS account, and says he is looking "at the possibilities of building out our own platform in the near future." pic.twitter.com/AhbICQ82OM

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) January 9, 2021