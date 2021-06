En distintas ocasiones hemos visto que en internet venden cosas absurdas a precios excesivos. Y aunque para muchos es raro, siempre hay una persona dispuesta a pagar una gran cantidad de dinero.

Ahora se ha dado la venta de un nugget de pollo por cerca de dos millones de pesos. ¿Pero por qué?

A principios de mes salio a la venta el BTS Meal en McDonald’s, que consiste en una colaboración entre el grupo surcoreano y la cadena de comida rápida. El paquete trae nuggets de pollo, papas y refresco.

Esto ha sido un gran éxito debido a la cantidad de seguidores que tiene el grupo de k-pop alrededor del mundo.

Alguna persona que se compró el paquete encontró en su cajita de nuggets uno que tenía forma de los personajes del popular juego ‘Among Us’. Tan curioso se le hizo que decidió no comérselo y sí guardarlo para venderlo por internet.

Lo subió a eBay y logró venderlo por 99,997 mil dólares, que al tipo de cambio de día de hoy serían 1,987,120.41 pesos mexicanos.

El vendedor promete que el nugget será congelado y sellado antes de dárselo al comprador para poder mantenerlo en buen estado. Además, le regalará una salsa Szechuan, que se volvió una sensación en el 2018 gracias al programa Rick and Morty.

@McDonalds split the cost with me or send me one for free!! ok thank u

— Among Us (@AmongUsGame) June 1, 2021