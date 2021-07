De nueva cuenta un siniestro volvió a encender las alarmas en Miami, Estados Unidos, luego que el techo de un edificio habitacional de tres pisos, ubicado en el noroeste de la ciudad se derrumbara y ocasionara numeroso daños materiales. Tras recibir los primeros reportes, las autoridades locales se trasladaron de inmediato al sitio, en donde realizaron las primeras evaluaciones para corroborar las causas del siniestro.

Personal de bomberos desalojó el inmueble y realizó corte a la circulación para evitar el paso de habitantes por la zona afectada. Los primeros reportes llegaron en el transcurso de la tarde de este jueves, y aunque aun no se han dado a conocer las causas que provocaron el derrumbe hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas. Por ahora, la policía informó en sus redes sociales que se encuentra verificando el lugar para y así permitir que los lugareños puedan retornar a sus hogares.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó del siniestro en sus redes sociales: “Esta es la escena del colapso parcial del techo en un edificio de apartamentos de tres pisos ubicado en el 17500 NW 68 Avenue. El edificio fue evacuado y no hay ocupantes en el interior. En este momento, no se han reportado heridos”, se lee en Twitter.

Otras tres víctimas mortales de las hasta ahora 97 contabilizadas oficialmente en el derrumbe de un edificio residencial de 12 plantas en Surfside, en el condado de Miami-Dade, Florida, fueron identificadas, informaron este viernes las autoridades. Ya son 93 los cadáveres identificados, según indicó hoy la policía de Miami-Dade en un comunicado.

Los tres últimos corresponden a Rosa Saez, de 70 años; Miguel Leonardo Kaufman, de 65, cuyos cuerpos fueron extraídos de la montaña de escombros del edificio el sábado y viernes pasados, respectivamente, y María Popa, de 79 años.

#MDFR is on scene of a partial roof collapse at a three-story apartment building located at 17500 NW 68 Avenue. The building was evacuated and there are no occupants inside. At this time, there are no reported injuries. pic.twitter.com/VZ1w3IC7C4

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 15, 2021