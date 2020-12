Joe Biden, ganador virtual de las elecciones en Estados Unidos, perfiló al general retirado del Ejército Lloyd J. Austin como secretario de Defensa, según cuatro personas familiarizadas con la decisión.

Biden eligió a Austin en lugar de Michele Flournoy, una exfuncionaria de alto rango del Pentágono y partidaria de Biden que habría sido la primera mujer en servir como secretaria de Defensa. Biden también había considerado a Jeh Johnson, un ex abogado general del Pentágono y ex secretario de Defensa Nacional.

La inminente nominación de Austin fue confirmada por cuatro personas con conocimiento de la elección que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la selección no se había anunciado formalmente.

Como oficial militar de carrera, Austin, de 67 años, probablemente se enfrente a la oposición de algunos en el Congreso y en el sistema de defensa que creen en trazar una línea clara entre el liderazgo civil y militar del Pentágono. Aunque muchos secretarios de defensa anteriores han servido brevemente en el ejército, sólo dos, George C. Marshall y James Mattis, han sido oficiales de carrera. Marshall también se desempeñó como secretario de estado.

Al igual que Mattis, Austin necesitaría obtener una exención del Congreso para servir como secretario de defensa. El Congreso pretendía el control civil de las fuerzas armadas cuando creó el cargo de secretario de defensa en 1947 y prohibió que un oficial militar recientemente retirado ocupara el cargo.

Una de las personas que confirmó la elección dijo que la selección de Austin se trataba de elegir a la mejor persona posible, pero reconoció que había aumentado la presión para nombrar a un candidato de color y que las acciones de Austin habían subido en los últimos días.

